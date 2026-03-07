Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление российских войск на Запорожье в своей зоне ответственности.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оборонная операция ГУР на Запорожском направлении

В течение трех месяцев воины спецподразделения Тимура ГУР МО Украины реализовывали комплексную оборонную операцию на Запорожском направлении.

Главной целью украинских разведчиков было сорвать наступательные планы российской армии и не допустить ее продвижения в сторону областного центра.

В ходе активных боевых действий спецназовцы применяли беспилотники и артиллерию, нанося точные удары по позициям и логистическим маршрутам противника.

По данным разведки, во время операции было ликвидировано более 300 российских военных убитыми и ранеными, еще 39 оккупантов украинские бойцы взяли в плен.

Точные удары по тыловым маршрутам снабжения существенно ограничили логистические возможности российских войск.

Из-за недостатка обеспечения оккупанты все чаще вынуждены отказываться от штурмовых действий на этом направлении.

Операцию проводят подразделения, входящие в состав спецподразделения Тимура ГУР МО Украины, среди которых Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Стражи тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий.

По данным разведки, активные действия украинских спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для Сил обороны рубежах и не допустить продвижения российских войск в направлении Запорожья.

Ранее сообщалось, что значительную роль в продвижении украинских войск сыграло ограничение доступа российских подразделений к сети Starlink, из-за чего они потеряли возможность эффективно координировать свои действия.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины восстановили контроль над более чем 300 км² территории в Гуляйпольском направлении.

Впоследствии стало известно, что бойцы Десантно-штурмовых войск освободили около 400 км² или восемь населенных пунктов в Александровском направлении (входит и Запорожская область).

2 марта появилась информация, что на Александровском направлении подразделения ДШВ ВСУ деоккупировали уже девять населенных пунктов.

