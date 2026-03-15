Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях.

Об этом сообщают на сайте Офиса президента, в воскресенье, 15 марта.

Ограничения введены против российских и иранских компаний и граждан, связанных с военно-промышленным комплексом государства-агрессора, а также против российских паралимпийцев, причастных к войне против Украины.

Всего в санкционный список по ВПК попали 130 физических и 48 юридических лиц.

Среди них предприятия, участвующие в поставке компонентов для спутниковой навигационной аппаратуры серии Комета, используемой в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и самолетах, которыми Россия атакует украинские города.

Также ограничения коснулись компаний, причастных к производству ракетного комплекса Орешник.

В список попали и компании и граждане Ирана, которые вовлечены в создание иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и в регионе Ближнего Востока.

Эти юридические и физические лица помогали России запускать, развертывать и масштабировать производство Шахедов на ее территории.

Санкции также введены против иранских инструкторов, обучавших российских операторов этих беспилотников.

– Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы показываем ключевых участников, вовлеченных в производство средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать гораздо больше, чтобы разрывать эти цепи поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций, – отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Отдельное решение предусматривает санкции против десяти российских паралимпийцев.

По информации украинских властей, они участвовали в войне против Украины, а также распространяют российскую пропаганду и используют спортивные события для оправдания агрессии и оккупации.

