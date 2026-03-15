Украина ввела санкции против РФ и Ирана в ВПК и российских паралимпийцев
- Украина ввела санкции против 130 физических и 48 юридических лиц из РФ и Ирана, связанных с военной промышленностью.
- К ограничениям попали компании, поставляющие компоненты для дронов, ракет и самолетов, применяемых против Украины.
- Санкции также относятся к 10 российским паралимпийцам, которые поддерживают агрессию и распространяют пропаганду.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях.
Об этом сообщают на сайте Офиса президента, в воскресенье, 15 марта.
Зеленский ввел новые санкции
Ограничения введены против российских и иранских компаний и граждан, связанных с военно-промышленным комплексом государства-агрессора, а также против российских паралимпийцев, причастных к войне против Украины.
Всего в санкционный список по ВПК попали 130 физических и 48 юридических лиц.
Среди них предприятия, участвующие в поставке компонентов для спутниковой навигационной аппаратуры серии Комета, используемой в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и самолетах, которыми Россия атакует украинские города.
Также ограничения коснулись компаний, причастных к производству ракетного комплекса Орешник.
В список попали и компании и граждане Ирана, которые вовлечены в создание иранских дронов и ракет, применяемых не только против Украины, но и в регионе Ближнего Востока.
Эти юридические и физические лица помогали России запускать, развертывать и масштабировать производство Шахедов на ее территории.
Санкции также введены против иранских инструкторов, обучавших российских операторов этих беспилотников.
– Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы показываем ключевых участников, вовлеченных в производство средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать гораздо больше, чтобы разрывать эти цепи поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций, – отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Отдельное решение предусматривает санкции против десяти российских паралимпийцев.
По информации украинских властей, они участвовали в войне против Украины, а также распространяют российскую пропаганду и используют спортивные события для оправдания агрессии и оккупации.