Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові санкції.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента у неділю, 15 березня.

Обмеження запроваджено проти російських та іранських компаній і громадян, які пов’язані з військово-промисловим комплексом держави-агресора, а також проти російських паралімпійців, причетних до війни проти України.

Загалом до санкційного списку щодо ВПК потрапили 130 фізичних і 48 юридичних осіб.

Серед них підприємства, що беруть участь у постачанні компонентів для супутникової навігаційної апаратури серії Комета, яку використовують у російських дронах, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах та літаках, якими Росія атакує українські міста.

Також обмеження торкнулися компаній, причетних до виробництва ракетного комплексу Орєшнік.

До списку потрапили і компанії та громадяни Ірану, які залучені до створення іранських дронів і ракет, що застосовуються не лише проти України, а й у регіоні Близького Сходу.

Зазначається, що ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати та масштабувати виробництво Шахедів на її території.

Санкції також введено проти іранських інструкторів, які навчали російських операторів цих безпілотників.

– Російський та іранський ВПК уже давно взаємопов’язані. Цим санкційним пакетом ми показуємо ключових учасників, залучених до виробництва засобів ураження, які використовуються для атак Росії проти України та Ірану проти багатьох країн. Світ повинен робити значно більше, щоб розривати ці ланцюги постачання, зокрема критичних компонентів, і ефективно протидіяти цій співпраці. І ми будемо працювати над синхронізацією цих санкцій, – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Окреме рішення передбачає санкції проти десяти російських паралімпійців.

За інформацією української влади, вони брали участь у війні проти України, а також поширюють російську пропаганду і використовують спортивні події для виправдання агресії та окупації.

