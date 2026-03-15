В Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики отключения света 16 марта
Во всех регионах Украины в понедельник, 16 марта, с 17:00 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 16 марта
Также в понедельник с 17:00 будет введено ограничение мощности для промышленных потребителей.
Причина введения ограничений на электроэнергию – последствия российских ракетно-дроновых атак.
В то же время в Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем отключений света по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго.
10 марта Киевский городской совет утвердил план энергоустойчивости столицы, который предусматривает меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения и восстановлению критически важной инфраструктуры.
Документ предусматривает снижение зависимости от централизованной системы энерго- и теплоснабжения, развитие распределенной генерации и резервных систем, восстановление поврежденного и разрушенного оборудования объектов критической инфраструктуры, приоритетность мер и учет имеющихся ресурсов.