У всіх регіонах України у понеділок, 16 березня, з 17:00 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинного вимкнення світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки вимкнення світла 16 березня

Також у понеділок з 17:00 буде обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень на електрику – наслідки російських ракетно-дронових атак.

Водночас в Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування вимкнень світла за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго.

10 березня Київська міська рада ухвалила план енергостійкості столиці, який передбачає заходи для забезпечення безперебійного енергопостачання та відновлення критичної інфраструктури.

Документ передбачає зменшення залежності від централізованої системи енерго- та теплопостачання, розвиток розподіленої генерації та резервних систем, відновлення пошкодженого та зруйнованого обладнання об’єктів критичної інфраструктури, пріоритетність заходів та врахування наявних ресурсів.

