Кремлівський диктатор Володимир Путін не мав жодного бажання зупиняти війну — він лише удавав, що хоче переговорів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

Путін не хотів миру

За словами Зеленського, Путін говорив про переговори, бо боявся тиску з боку Сполучених Штатів.

— Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України. Він боявся президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів, — сказав глава держави.

На його думку, Штати мають лише посилювати тиск на Росію, інакше предметних переговорів не варто очікувати.

— Путін лише хоче висувати Україні ультиматуми, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту. Ситуація навколо Ірану приносить йому більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає, — каже Володимир Зеленський.

За даними української розвідки, американські та європейські санкції, а також наші далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі призвели до того, що Росія лише у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад $100 млрд.

Але тепер Росія заробила близько $10 млрд за два тижні війни на Близькому Сході. І це дає Путіну впевненості, що він може продовжувати війну, наголосив Володимир Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що не проти того, щоб Європа співпрацювала з Росією, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін усвідомлює серйозність мирних ініціатив.

Джерело : Офис президента

