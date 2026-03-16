Россия активизировала дезинформационную кампанию, обвиняя Украину в якобы использовании химического оружия.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

РФ распространяет фейки о химическом оружии: что известно

По данным ЦПД, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что Украина якобы при поддержке союзников продолжает развивать “скрытую военно-химическую программу”.

Также российский дипломат заявил о якобы готовящихся Украиной провокациях с использованием химического оружия.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные заявления не имеют никаких доказательств.

В Центре отметили, что Россия уже неоднократно распространяла аналогичные обвинения против Украины, но ни одно из них так и не было подтверждено.

Зато международные наблюдатели фиксировали случаи применения химического оружия именно со стороны российских военных.

Эти факты стали основанием для введения международных санкций против России.

В ЦПД отмечают, что подобные информационные вбросы являются частью пропагандистской тактики Москвы.

Целью таких заявлений является международная дискредитация Украины, подрыв поддержки со стороны партнеров и отвлечение внимания от военных преступлений российской армии.

