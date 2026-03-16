РФ поширює фейки про нібито використання Україною хімічної зброї — ЦПД
Росія активізувала дезінформаційну кампанію, звинувачуючи Україну у нібито використанні хімічної зброї.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
РФ поширює фейки про хімічну зброю: що відомо
За даними ЦПД, постійний представник Росії при Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі Володимир Тарабрін заявив, що Україна нібито за підтримки союзників продовжує розвивати “приховану воєнно-хімічну програму”.
Також російський дипломат заявив про нібито підготовку Україною провокацій із використанням хімічної зброї.
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібні заяви не мають жодних доказів.
У Центрі зазначили, що Росія вже неодноразово поширювала аналогічні звинувачення проти України, але жодне з них так і не було підтверджене.
Натомість міжнародні спостерігачі фіксували випадки застосування хімічної зброї саме з боку російських військових.
Ці факти стали підставою для запровадження міжнародних санкцій проти Росії.
У ЦПД наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною пропагандистської тактики Москви.
Метою таких заяв є міжнародна дискредитація України, підрив підтримки з боку партнерів та відволікання уваги від воєнних злочинів російської армії.