Росія активізувала дезінформаційну кампанію, звинувачуючи Україну у нібито використанні хімічної зброї.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

РФ поширює фейки про хімічну зброю: що відомо

За даними ЦПД, постійний представник Росії при Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі Володимир Тарабрін заявив, що Україна нібито за підтримки союзників продовжує розвивати “приховану воєнно-хімічну програму”.

Зараз дивляться

Також російський дипломат заявив про нібито підготовку Україною провокацій із використанням хімічної зброї.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібні заяви не мають жодних доказів.

У Центрі зазначили, що Росія вже неодноразово поширювала аналогічні звинувачення проти України, але жодне з них так і не було підтверджене.

Натомість міжнародні спостерігачі фіксували випадки застосування хімічної зброї саме з боку російських військових.

Ці факти стали підставою для запровадження міжнародних санкцій проти Росії.

У ЦПД наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною пропагандистської тактики Москви.

Метою таких заяв є міжнародна дискредитація України, підрив підтримки з боку партнерів та відволікання уваги від воєнних злочинів російської армії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.