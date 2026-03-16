Украина разработала новые баллистические ракеты FP-7, которые являются клонами советской ракеты 48Н6 из зенитного ракетного комплекса С-400 и аналогом американских Atacms.

Об этом заявил соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

Украинские баллистические ракеты FP-7: что о них известно

По его словам, баллистические ракеты FP-7, являющиеся аналогом американских Atacms, способны лететь на расстояние до 300 км, в зависимости от веса боевой части.

Хотя украинская разработка не настолько компактная, как американская. Запуск такой ракеты осуществляется с прицепной платформы. Уже состоялись ее испытания.

Главный конструктор оборонной компании отметил, что сейчас тестирование переходит на новый этап.

– Полет уже состоялся. Сейчас мы приступаем к тестированию на “любимых” соседях, – утверждает он.

Компания Fire Point обеспечивает полный цикл собственного производства, самостоятельно изготавливая все комплектующие детали – от двигателей до полетных контроллеров, за исключением боевой части, которую производят по заказу.

По словам представителя компании, выпуск продукции начинается еще до завершения процедуры кодификации, что позволяет поддерживать стабильно высокие темпы поставок.

Какая стоимость украинских баллистических ракет FP-7

Главный конструктор Fire Point объяснил, что высокая цена баллистического вооружения обусловлена, в частности, бюрократическими издержками. По его словам, чрезмерное регулирование является общей проблемой для оборонных предприятий во всем мире.

– Если говорить о Boeing 747, то от идеи до первого коммерческого полёта прошло шесть лет. В случае с Airbus А380 на это ушло 25 лет. Причина в бюрократической нагрузке. Нужно иметь множество инженеров, юристов, менеджеров, которые будут заполнять ненужные бумаги. Тестирование длится годами, – отметил Штилерман.

По его словам, высокая цена вооружения часто обусловлена бюрократией, что напрямую влияет на себестоимость продукции.

Он отметил, что Украина сделала важный шаг навстречу производителям, оптимизировав эти процессы и изменив подход к классификации беспилотников.

Штилерман добавил, что из-за необходимости быстрой поставки компания классифицирует модели FP-5 и FP-7 как беспилотники.

Использование устаревших бюрократических методов значительно замедлило бы процесс: по старым канонам испытания первых образцов продолжались бы до сих пор, резюмировал он.

Источник : 24 канал

