Україна розробила нові балістичні ракети FP-7, які є клонами радянської ракети 48Н6 від зенітного ракетного комплексу С-400 та аналогом американських Atacms.

Про це заявив співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

Українські балістичні ракети FP-7: що про них відомо

За його словами, балістичні ракети FP-7, які є аналогом американських Atacms, здатні летіти на відстань до 300 км, залежно від ваги бойової головки.

Хоча українська розробка не настільки компактна, як американська. Пуск такої ракети здійснюється з причіпної платформи. Вже відбулося її випробування.

Головний конструктор оборонної компанії зазначив, що зараз тестування переходить на новий етап.

– Вже був політ. Зараз ми переходимо до тестування на “любих” сусідах, – стверджує він.

Компанія Fire Point забезпечує повний цикл власного виробництва, самостійно виготовляючи всі комплектувальні деталі – від двигунів до польотних контролерів, за винятком бойової частини, яку роблять на замовлення.

За словами представника компанії, випуск продукції розпочинається ще до завершення процедури кодифікації, що дозволяє підтримувати стабільно високі темпи постачання.

Яка вартість українських балістичних ракет FP-7

Головний конструктор Fire Point пояснив, що висока ціна балістичного озброєння зумовлена, зокрема, бюрократичними витратами. За його словами, надмірне регулювання є спільним викликом для оборонних підприємств в усьому світі.

– Якщо говорити про Boeing 747, то від ідеї до першого комерційного польоту був період у шість років. З Airbus А380 – це зайняло 25 років. Це через бюрократичне навантаження. Треба мати безліч інженерів, юристів, менеджерів, які заповнюватимуть непотрібні папери. Тестування тривають роками, – зазначив Штілерман.

За його словами, висока ціна озброєння часто зумовлена бюрократією, що безпосередньо впливає на собівартість виробів.

Він зазначив, що Україна зробила важливий крок назустріч виробникам, оптимізувавши ці процеси та змінивши підхід до кодифікації безпілотників.

Штілерман додав, що через необхідність швидкого постачання компанія кодифікує моделі FP-5 та FP-7 як безпілотники.

Використання застарілих бюрократичних методів значно сповільнило б процес: за старими канонами випробування перших зразків тривали б і досі, резюмував він.

Джерело : 24 канал

