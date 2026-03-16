Ни один российский ударный беспилотник типа Ланцет с баражирующими боеприпасами не может долететь до Киева.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

Флеш объяснил, может ли Ланцет долететь до Киева

По словам Флэша, ударные беспилотники Ланцет с небольшим боезапасом используются для поражения прифронтовых целей.

Сейчас смотрят

Как объяснил советник министра обороны Украины, эти дроны физически не обладают таким ресурсом аккумуляторов и возможностями радиоуправления, чтобы долететь до Киева.

Флэш предположил, что обломки могли быть намеренно сброшены с ударного беспилотника Shahed в центре столицы, чтобы осуществить российскую информационную специальную операцию.

– Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и нажиться на этой теме, опубликовав служебные фотографии полиции с места обнаружения обломков, – сказал он.

Советник министра обороны добавил, что украинская сторона собирает информацию для анализа событий, изучает радиосигналы, данные радиолокационных станций и фотографии с дронов-перехватчиков.

16 марта российские войска атаковали Киев, после чего обломки российского беспилотника упали возле Монумента Независимости в центре столицы.

Издание Defense Express сообщило, что речь идет о новой модификации дрона Ланцет, оснащенной элементами искусственного интеллекта, согласно предварительной информации. Аналитики предположили, что таким образом Россия стремилась продемонстрировать новые возможности своего оружия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.