В Украине создана рабочая группа по подготовке к открытию аэропортов
Министерство развития громад и территорий создало рабочую группу для подготовки к возобновлению работы аэропортов.
Она будет действовать в качестве консультативно-совещательного органа при Минразвития. Соответствующий приказ 13 марта подписал вице-премьер-министр Алексей Кулеба.
Возобновление работы аэропортов в Украине: что известно
Целью деятельности рабочей группы является:
- подготовка предложений для руководства Минразвития относительно мер, необходимых для возобновления полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины;
- подготовка предложений по защите критической инфраструктуры авиационной отрасли.
Председателем рабочей группы назначен заместитель Кулебы Сергей Деркач.
В состав группы вошли руководители международных аэропортов Борисполь, Львов и Киев, представители Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.
Среди них — заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров. Также к работе привлечены специалисты Государственной авиационной службы, Украэроруха и других учреждений.
В ноябре 2024 года Алексей Кулеба сообщил, что авиационная служба Украины на 95 % готова к возобновлению авиасообщения в стране.
Однако он подчеркнул, что ключевым фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.
По его словам, после принятия соответствующего решения для запуска рейсов во Львове или Борисполе потребуется примерно 45–50 дней.
В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские эксперты готовы помочь Украине с восстановлением авиасообщения после прекращения огня.