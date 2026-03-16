Министерство развития громад и территорий создало рабочую группу для подготовки к возобновлению работы аэропортов.

Она будет действовать в качестве консультативно-совещательного органа при Минразвития. Соответствующий приказ 13 марта подписал вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Возобновление работы аэропортов в Украине: что известно

Целью деятельности рабочей группы является:

подготовка предложений для руководства Минразвития относительно мер, необходимых для возобновления полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины;

подготовка предложений по защите критической инфраструктуры авиационной отрасли.

Председателем рабочей группы назначен заместитель Кулебы Сергей Деркач.

В состав группы вошли руководители международных аэропортов Борисполь, Львов и Киев, представители Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.

Среди них — заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров. Также к работе привлечены специалисты Государственной авиационной службы, Украэроруха и других учреждений.

В ноябре 2024 года Алексей Кулеба сообщил, что авиационная служба Украины на 95 % готова к возобновлению авиасообщения в стране.

Однако он подчеркнул, что ключевым фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

По его словам, после принятия соответствующего решения для запуска рейсов во Львове или Борисполе потребуется примерно 45–50 дней.

В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские эксперты готовы помочь Украине с восстановлением авиасообщения после прекращения огня.

