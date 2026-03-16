Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу для підготовки до відновлення роботи аеропортів.

Вона діятиме як консультативно-дорадчий орган при Мінрозвитку. Відповідний наказ 13 березня підписав віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Відновлення роботи аеропортів в Україні: що відомо

Метою діяльності робочої групи є:

підготовка пропозицій для керівництва Мінрозвитку щодо заходів, необхідних для відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України;

підготовка пропозицій щодо захисту критичної інфраструктури авіаційної галузі.

Головою робочої групи призначили заступника Кулеби Сергія Деркача.

До складу групи увійшли керівники міжнародних аеропортів Бориспіль, Львів та Київ, представники Збройних сил України та Міністерства оборони.

Серед них – заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров. Також до роботи залучили фахівців Державної авіаційної служби, Украероруху та інших установ.

У листопаді 2024 року Олексій Кулеба інформував, що авіаційна служба України на 95% готова до відкриття авіасполучення в країні.

Однак він наголошував, що ключовим фактором залишається гарантування безпеки пасажирів.

За його словами, після ухвалення відповідного рішення для запуску рейсів у Львові або Борисполі знадобиться приблизно 45–50 днів.

У травні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британські експерти готові допомогти Україні з відновленням авіасполучення після припинення вогню.

