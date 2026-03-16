За минувшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 760 российских военных.

Таким образом, общие боевые потери противника на 16 марта превысили 1 млн 279 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 16 марта 2026 года

  • личного состава — около 1 279 930 (+760) человек;
  • танков — 11 781 ед;
  • боевых бронированных машин — 24 215 (+2) ед;
  • артиллерийских систем — 38 457 (+19) ед;
  • РСЗО — 1 687 (+1) ед;
  • средств ПВО — 1 333 (+1) ед;
  • самолетов — 435 ед;
  • вертолетов — 349 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 181 153 (+1 883) ед;
  • крылатых ракет — 4 468 ед;
  • кораблей/катеров — 33 (+1) ед. (подтвержден результат предыдущих поражений);
  • подводных лодок — 2 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 624 (+111) ед;
  • специальной техники — 4 091 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.

Читайте также
Взрывы в Запорожье: повреждены дома, есть пострадавшие
Рятувальник ДСНС

