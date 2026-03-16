Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 16 марта: ВСУ ликвидировали 760 оккупантов, 19 артсистем и корабль
За минувшие сутки украинские защитники на фронте уничтожили не менее 760 российских военных.
Таким образом, общие боевые потери противника на 16 марта превысили 1 млн 279 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери врага на 16 марта 2026 года
- личного состава — около 1 279 930 (+760) человек;
- танков — 11 781 ед;
- боевых бронированных машин — 24 215 (+2) ед;
- артиллерийских систем — 38 457 (+19) ед;
- РСЗО — 1 687 (+1) ед;
- средств ПВО — 1 333 (+1) ед;
- самолетов — 435 ед;
- вертолетов — 349 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 181 153 (+1 883) ед;
- крылатых ракет — 4 468 ед;
- кораблей/катеров — 33 (+1) ед. (подтвержден результат предыдущих поражений);
- подводных лодок — 2 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 83 624 (+111) ед;
- специальной техники — 4 091 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1482-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеВзрывы в Запорожье: повреждены дома, есть пострадавшие
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.