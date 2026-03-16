Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати РФ на 16 березня: ЗСУ ліквідували 760 окупантів, 19 артсистем і корабель
За минулу добу українські захисники на фронті знищили щонайменше 760 російських військових.
Таким чином, загальні бойові втрати противника на 16 березня перевищили 1 млн 279 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 16 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб;
- танків – 11 781 од.;
- бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.;
- артилерійських систем – 38 457 (+19) од.;
- РСЗВ – 1 687 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 333 (+1) од.;
- літаків – 435 од.;
- гелікоптерів – 349 од.;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.;
- крилатих ракет – 4 468 од.;
- кораблів / катерів – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень);
- підводних човнів – 2 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83 624 (+111) од.;
- спеціальної техніки – 4 091 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.
