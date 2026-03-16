За минулу добу українські захисники на фронті знищили щонайменше 760 російських військових.

Таким чином, загальні бойові втрати противника на 16 березня перевищили 1 млн 279 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 16 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб;
  • танків – 11 781 од.;
  • бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.;
  • артилерійських систем – 38 457 (+19) од.;
  • РСЗВ – 1 687 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 333 (+1) од.;
  • літаків – 435 од.;
  • гелікоптерів – 349 од.;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.;
  • крилатих ракет – 4 468 од.;
  • кораблів / катерів – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень);
  • підводних човнів – 2 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 624 (+111) од.;
  • спеціальної техніки – 4 091 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

