Одесса — один из городов, расположенных на побережье Чёрного моря, и в настоящее время это прекрасное место для отдыха с детьми, где можно совместить пляжный отдых с прогулками по городу и наслаждением морской атмосферой.

Когда начинается курортный сезон в Одессе в 2026 году

Курортный сезон в Одессе начинается в конце мая и длится до сентября, при этом самый комфортный месяц для отдыха — июнь, когда на пляжах еще не так много людей.

А вот июль — месяц с самым активным туристическим движением. Уже в августе и сентябре наступает “бархатный” сезон с теплой морской водой и мягкой погодой.

В это время температура воздуха обычно колеблется от 25 до 30 градусов, что делает Одессу идеальным местом для семейного отдыха, поездок с друзьями или коротких выходных, а длинные пляжи и развитая инфраструктура позволяют найти развлечения на любой вкус.

Что известно о подготовке к курортному сезону в Одессе в 2026 году

Местные власти уже активно готовятся к началу пляжного сезона в Одессе в 2026 году и планируют усилить безопасность на пляжах. В 2026 году на муниципальных пляжах Одессы предусмотрена установка мобильных навесов для отдыхающих.

Всего запланировано не менее восьми таких сооружений общей стоимостью около 35 миллионов гривен, при этом средства планируют искать у доноров и международных партнеров, без затрат из городского бюджета.

Мобильные укрытия предлагается установить вместо некоторых шезлонгов, и для этого будут внесены поправки в городскую программу гражданской защиты населения и пожарной безопасности на 2022–2028 годы.

Укрытия установят в первую очередь на муниципальных пляжах в прибрежной зоне, таких как Аркадия и Ланжерон, а по возможности и в районе Санжейки. Это поможет повысить безопасность отдыхающих на случай тревог или других опасных ситуаций.

Вместе с тем местные власти предупреждают, что в прибрежной зоне сохраняется опасность дрейфующих мин и ограничения для гражданских лиц в рамках военного положения. Поэтому мобильные укрытия и дополнительные меры безопасности станут важной частью подготовки к новому курортному сезону.

