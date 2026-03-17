Одеса — одне з міст, що розташоване на узбережжі Чорного моря, і наразі це чудове місце для відпочинку з дітьми, де можна поєднати пляжний відпочинок із прогулянками містом і насолодою від морської атмосфери.

Коли початок курортного сезону в Одесі 2026

Курортний сезон в Одесі починається наприкінці травня і триває до вересня, при цьому найкомфортніший місяць для відпочинку червень, коли ще не так багато людей на пляжах.

А от липень – місяць із найбільш активним туристичним рухом. Вже у серпні та вересні оксамитовий сезон із теплою морською водою та м’якою погодою.

У цей час температура повітря зазвичай коливається від 25 до 30 градусів, що робить Одесу ідеальною для сімейного відпочинку, поїздок із друзями або коротких вікендів, а довгі пляжі та розвинена інфраструктура дозволяють знайти розваги на будь-який смак.

Що відомо про підготовку до курортного сезону в Одесі у 2026 році

Місцева влада вже активно готується до початку пляжного сезону в Одесі у 2026 році та планує посилити безпеку на пляжах. У 2026 році на муніципальних пляжах Одеси передбачено встановлення мобільних укриттів для відпочивальників.

Загалом заплановано щонайменше вісім таких споруд загальною вартістю близько 35 мільйонів гривень, при цьому кошти планують шукати у донорів та міжнародних партнерів, без витрат з міського бюджету.

Мобільні укриття пропонують розміщувати замість деяких лежаків, а для цього внесуть правки до міської програми цивільного захисту населення та пожежної безпеки на 2022–2028 роки.

Укриття встановлять насамперед на муніципальних пляжах у прибережній зоні, таких як Аркадія та Ланжерон, а по можливості й у районі Санжейки. Це допоможе підвищити безпеку відпочивальників на випадок тривог або інших небезпечних ситуацій.

Разом із цим місцева влада попереджає, що у прибережній зоні зберігається небезпека дрейфуючих мін і обмеження для цивільних осіб у рамках воєнного стану. Тому мобільні укриття та додаткові заходи безпеки стануть важливою частиною підготовки до нового курортного сезону.

Пов'язані теми:

