Одесса — это город, расположенный на побережье Черного моря, и именно этот фактор существенно влияет на местный климат. Близость к морю делает погоду более мягкой, но в то же время и переменчивой, ведь воздушные массы быстро меняются, а влажность и ветер могут заметно влиять на температуру даже в течение суток.

Какая будет погода в Одессе в апреле и в ближайшие 5 суток, читайте в нашем материале.

Прогноз погоды в Одессе на ближайшие 5 дней

По данным Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в ближайшие дни погодные условия в регионе будут определяться взаимодействием областей пониженного и повышенного давления.

Сейчас смотрят

Как сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Владислава Деревянко, в течение следующих пяти суток в Одессе ожидается преимущественно солнечная и теплая погода без осадков.

Ветер будет северным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.

Вдоль северо-западного побережья Черного моря прогнозируется северный ветер 6–11 м/с, будет наблюдаться легкое волнение моря, уровень воды останется в пределах безопасных значений. Температура морской воды составит +5…+6 °C.

Какие факторы будут определять характер погоды в Одессе в апреле 2026 года

Сезонные прогнозы, которые сейчас появляются в отношении весны, следует воспринимать как ориентировочные. Они не дают точного расписания погоды по дням, а показывают общие тенденции месяца — будет ли он теплее нормы, дождливее или, наоборот, суше. Именно поэтому, когда речь идет о том, какая будет погода в Одессе в апреле, речь идет прежде всего о характере месяца в целом.

Такие оценки формируются на основе международных климатических моделей, в частности данных Службы изменения климата Коперникус и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Они учитывают глобальные атмосферные процессы, состояние океанов и циркуляцию воздушных масс, что позволяет сделать предварительные выводы о развитии погоды.

По оценкам синоптических моделей, весна 2026 года в Европе будет проходить под влиянием нестабильных атмосферных процессов. Переход климатической системы в нейтральное состояние после Ла-Ниньи, а также нарушение полярного вихря в конце зимы будут способствовать частой смене воздушных масс.

Это означает, что периоды потепления могут чередоваться с кратковременными похолоданиями. Такая ситуация будет напрямую влиять и на погодные условия в Украине.

Если говорить о погоде в Одессе в апреле 2026 года, то ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В дневные часы все чаще будет устанавливаться комфортная весенняя погода, однако ночные показатели еще будут оставаться относительно низкими.

Во второй половине месяца возрастет вероятность кратковременных, но интенсивных осадков, а также первых грозовых явлений.

В то же время не исключены и колебания температуры. После периодов потепления возможны кратковременные возвращения холодного воздуха, которые иногда будут сопровождаться заморозками, особенно в ночное время. Именно такие контрасты и будут определять общий характер погоды в апреле в Одессе.

Особую роль играет географическое положение города. Близость к Черному и Азовскому морям существенно влияет на локальные погодные процессы. Морские воздушные массы могут приносить дополнительную влагу, способствуя образованию облачности и осадков.

В то же время в некоторые периоды море способно смягчать температурные колебания, делая погоду стабильной по сравнению с центральными регионами страны.

Прогноз погоды в Одессе на апрель

Если смотреть на климатические карты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, то картина по Одессе на апрель выглядит так:

С 1 по 6 апреля на юге Украины, в частности в Одессе, ожидается немного более теплая погода, чем обычно, примерно на 2–3 градуса выше нормы.

С 6 по 13 апреля в Одессе тоже будет теплее, чем в центральных, северных и восточных областях, но стабильной теплой погоды ждать не стоит, ведь температура еще будет колебаться.

В период с 13 по 20 апреля погода в Одессе вернется ближе к климатической норме для этого времени.

А уже с 20 по 27 апреля снова прогнозируется небольшое потепление. Температура будет ориентировочно на 1–2 градуса выше средних показателей для этого периода.

В целом прогноз погоды в Одессе на апрель указывает на типичный весенний месяц с переменчивой погодой. Ожидается чередование тёплых дней, периодических дождей и кратковременных похолоданий.

Таким образом, апрель 2026 года принесет постепенное потепление, но без устойчивой погоды, с характерными для весны перепадами температур и погодных условий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.