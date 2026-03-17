Одеса — це місто, розташоване на узбережжі Чорного моря, і саме цей фактор суттєво впливає на місцевий клімат. Близькість до моря робить погоду більш м’якою, але водночас і мінливою, адже повітряні маси швидко змінюються, а вологість і вітер можуть відчутно коригувати температуру навіть протягом доби.

Яка буде погода в Одесі у квітні та у найближчі 5 діб, читайте в нашому матеріалі.

Прогноз погоди в Одесі на найближчі 5 днів

За даними Українського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, найближчими днями погодні умови в регіоні визначатимуться взаємодією областей зниженого та підвищеного тиску.

Як повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Владислава Дерев’янко, протягом наступних п’яти діб в Одесі очікується переважно сонячна та тепла погода без опадів.

Вітер буде північним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, вдень +8…+13 °C.

Уздовж північно-західного узбережжя Чорного моря прогнозується північний вітер 6–11 м/с, спостерігатиметься легке хвилювання моря, рівень води залишатиметься в межах безпечних значень. Температура морської води становитиме +5…+6 °C.

Які чинники визначатимуть характер погоди в Одесі на квітень 2026 року

Сезонні прогнози, які зараз з’являються щодо весни, варто сприймати як орієнтовні. Вони не дають точного розкладу погоди по днях, а показують загальні тенденції місяця — чи буде він теплішим за норму, більш дощовим або, навпаки, сухішим.

Саме тому, коли мова йде про те, якою буде погода в Одесі у квітні, йдеться насамперед про характер місяця в цілому.

Такі оцінки формуються на основі міжнародних кліматичних моделей, зокрема даних Служби зміни клімату Копернікус та Європейського центру середньострокових прогнозів погоди. Вони враховують глобальні атмосферні процеси, стан океанів і циркуляцію повітряних мас, що дозволяє зробити попередні висновки щодо розвитку погоди.

За оцінками синоптичних моделей, весна 2026 року в Європі проходитиме під впливом нестабільних атмосферних процесів. Перехід кліматичної системи до нейтрального стану після Ла-Ніньї, а також порушення полярного вихору наприкінці зими сприятимуть частій зміні повітряних мас.

Це означає, що періоди потепління можуть чергуватися з короткочасними похолоданнями. Така ситуація безпосередньо впливатиме і на погодні умови в Україні.

Якщо говорити про погоду в Одесі на квітень 2026, то очікується поступове підвищення температури повітря. У денні години все частіше встановлюватиметься комфортна весняна погода, однак нічні показники ще залишатимуться відносно низькими. У другій половині місяця зросте ймовірність короткочасних, але інтенсивних опадів, а також перших грозових явищ.

Водночас не виключені й температурні коливання. Після періодів потепління можливі короткі повернення холодного повітря, що іноді супроводжуватимуться заморозками, особливо у нічний час. Саме такі контрасти і формуватимуть загальний характер погоди у квітні в Одесі.

Окрему роль відіграє географічне розташування міста. Близькість до Чорного та Азовського морів суттєво впливає на локальні погодні процеси. Морські повітряні маси можуть приносити додаткову вологу, сприяючи утворенню хмарності та опадів.

Водночас у деякі періоди море здатне пом’якшувати температурні коливання, роблячи погоду стабільною порівняно з центральними регіонами країни.

Прогноз погоди в Одесі на квітень

Якщо дивитися на кліматичні карти Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, то картина по Одесі на квітень виглядає так:

З 1 по 6 квітня на півдні України, зокрема в Одесі, очікується трохи тепліша погода, ніж зазвичай, приблизно на 2–3 градуси вище норми.

З 6 по 13 квітня, в Одесі теж буде тепліше, ніж у центральних, північних і східних областях, але стабільного тепла чекати не варто, адже температура ще буде коливатися.

У період з 13 по 20 квітня погода в Одесі повернеться ближче до кліматичної норми для цього часу.

А вже з 20 по 27 квітня знову прогнозується невелике потепління. Температура буде орієнтовно на 1–2 градуси вище середніх показників для цього періоду.

Загалом прогноз погоди в Одесі на квітень свідчить про типовий весняний місяць із мінливою погодою. Очікується поєднання теплих днів, періодичних дощів і короткочасних похолодань.

Тож квітень 2026 року принесе поступове потепління, але без стійкої погоди, з характерними для весни перепадами температур і погодних умов.

