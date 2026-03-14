Ощадбанк требует от Венгрии вернуть изъятые автомобили и валюту
Календарь Кубка мира по биатлону-2025/26: расписание этапов и гонок
1 500 грн доплаты пенсионерам: Зеленский анонсировал новую программу поддержки
Семь украинцев вошли в рейтинг миллиардеров Forbes: у большинства состояние уменьшилось
Китай рассчитывает на углубление партнерства с Европой: Ван И назвал условие
Анастасия Кожушко, редактор ленты
Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
До +17, местами дождь: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Фото: УНІАН

Погода в Украине на следующей неделе постепенно вернется к типичным для марта показателям.

В большинстве областей будет теплая солнечная погода, в некоторых небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в ближайшие выходные еще пройдут под влиянием антициклона.

– На выходных у нас продолжается такая комфортная, спокойная, антициклональная погода. Ее обеспечит поле повышенного атмосферного давления, но уже будут постепенные намеки на изменения — немного снизится дневная температура на несколько градусов, — отметила синоптика.

По словам Наталии Птухи, теплее всего будет в западных областях.

– На крайнем западе страны будет до плюс 17 градусов. В целом 14 и 15 марта у нас будет погода без осадков, преимущественно солнечная. 16 марта облачность будет немного выше. На востоке и юго-востоке в дневные часы местами ожидаем небольшой дождь, – объяснила она.

По прогнозу синоптикини, 17-18 марта в этих регионах осадки могут сохраняться, а ночью местами возможен мокрый снег.

– Ночью кое-где к дождю может присоединяться мокрый снег, но это достаточно локально и все в пределах небольших осадков, – отметила Птуха.

Атака на Бровары и еще 4 района области: есть погибшие и пострадавшие
атака на київщину 14 березня
Карта боевых действий на 14 марта 2026 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 14 марта 2026
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 14.03.2026
Карта DeepState
День украинского добровольца: дата праздника в 2026 году, история и поздравления
День українського добровольця
Какой праздник 14 марта 2026 и кто сегодня требует особого внимания
Яке свято 14 березня 2026
Фото: УНІАН

При этом большинство территории Украины будет оставаться без существенных осадков.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 мороза, а днем ​​будет примерно +6…+12 градусов.

Синоптикиня напомнила, что в последние дни в Украине фиксировали рекордно высокие температуры.

– Для Ивано-Франковска, Львова, Луцка, Ровно и Сум 11–12 числа температура была самой высокой за всю историю наблюдений для этих дат, – рассказала она.

Какая будет погода в Киеве

В столице с 16 марта также ожидается небольшое понижение температуры.

– В Киеве ночь останется около нуля, а днем ​​с 16 числа будет плюс 9–11. 17 еще 9-11, а 18 немного прохладнее — плюс 7-9, — отметила Птуха.

По ее словам, никаких нестандартных погодных условий или катаклизмов на следующей неделе не планируется.

Погода в Харькове на март 2026: стоит ли готовиться к весенним прогулкам
погода в березні

