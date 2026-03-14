Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
До +17, местами дождь: какой будет погода в Украине на следующей неделе
Погода в Украине на следующей неделе постепенно вернется к типичным для марта показателям.
В большинстве областей будет теплая солнечная погода, в некоторых небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Об этом фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
Погода в Украине на 10 дней
По ее словам, в ближайшие выходные еще пройдут под влиянием антициклона.
– На выходных у нас продолжается такая комфортная, спокойная, антициклональная погода. Ее обеспечит поле повышенного атмосферного давления, но уже будут постепенные намеки на изменения — немного снизится дневная температура на несколько градусов, — отметила синоптика.
По словам Наталии Птухи, теплее всего будет в западных областях.
– На крайнем западе страны будет до плюс 17 градусов. В целом 14 и 15 марта у нас будет погода без осадков, преимущественно солнечная. 16 марта облачность будет немного выше. На востоке и юго-востоке в дневные часы местами ожидаем небольшой дождь, – объяснила она.
По прогнозу синоптикини, 17-18 марта в этих регионах осадки могут сохраняться, а ночью местами возможен мокрый снег.
– Ночью кое-где к дождю может присоединяться мокрый снег, но это достаточно локально и все в пределах небольших осадков, – отметила Птуха.
При этом большинство территории Украины будет оставаться без существенных осадков.
Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 мороза, а днем будет примерно +6…+12 градусов.
Синоптикиня напомнила, что в последние дни в Украине фиксировали рекордно высокие температуры.
– Для Ивано-Франковска, Львова, Луцка, Ровно и Сум 11–12 числа температура была самой высокой за всю историю наблюдений для этих дат, – рассказала она.
Какая будет погода в Киеве
В столице с 16 марта также ожидается небольшое понижение температуры.
– В Киеве ночь останется около нуля, а днем с 16 числа будет плюс 9–11. 17 еще 9-11, а 18 немного прохладнее — плюс 7-9, — отметила Птуха.
По ее словам, никаких нестандартных погодных условий или катаклизмов на следующей неделе не планируется.