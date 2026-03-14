До +17, местами дождь: какой будет погода в Украине на следующей неделе

Погода в Украине на следующей неделе постепенно вернется к типичным для марта показателям.

В большинстве областей будет теплая солнечная погода, в некоторых небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в ближайшие выходные еще пройдут под влиянием антициклона.

– На выходных у нас продолжается такая комфортная, спокойная, антициклональная погода. Ее обеспечит поле повышенного атмосферного давления, но уже будут постепенные намеки на изменения — немного снизится дневная температура на несколько градусов, — отметила синоптика.

По словам Наталии Птухи, теплее всего будет в западных областях.

– На крайнем западе страны будет до плюс 17 градусов. В целом 14 и 15 марта у нас будет погода без осадков, преимущественно солнечная. 16 марта облачность будет немного выше. На востоке и юго-востоке в дневные часы местами ожидаем небольшой дождь, – объяснила она.

По прогнозу синоптикини, 17-18 марта в этих регионах осадки могут сохраняться, а ночью местами возможен мокрый снег.