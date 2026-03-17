Україна прийняла пропозицію Європейського Союзу, яка стосується надання технічної підтримки та фінансування для завершення ремонту пошкодженого російським обстрілом трубопроводу Дружба.

Про це йдеться у листі президента України Володимира Зеленського до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та очільника Ради ЄС Антоніу Кошти.

Україна погодилася на допомогу ЄС щодо ремонту Дружби

За словами Зеленського, твердження про те, що Україна нібито навмисно перешкоджає транспортуванню нафти через трубопровід Дружба, є безпідставними.

Президент України стверджує, що перебої виникли внаслідок нещодавної масованої російської атаки на нафтопровід та суміжну інфраструктуру.

– Протягом зимового періоду атаки на енергетичну інфраструктуру України тимчасово вплинули на роботу кількох насосних станцій на маршруті. Незважаючи на ці виклики, Україна забезпечила безперебійність транспортування нафти завдяки відповідальній координації з партнерами та необхідним оперативним коригуванням, – йдеться у листі.

Зеленський зазначив, що нинішні пошкодження є більш серйозними, оскільки головний нафтопровід функціонує як єдина суцільна система, а повне відключення ключової насосної станції порушує її роботу.

Як стверджує президент, без роботи Бродівської насосної станції технічно неможливо підтримувати потрібний тиск у системі та гарантувати безпечне постачання нафти. За його словами, Україна з перших днів після атаки на трубопровід Дружба працює для реалізації альтернативного технічного рішення.

Президент повідомив, що Бродівська насосна станція зможе відновити прокачування нафти вже через шість тижнів, якщо не буде повторних атак. Оскільки пошкоджений резервуар не підлягає відновленню, Україна розглядає перехід до підземної інфраструктури зберігання палива, щоб підвищити стійкість енергосистеми до зовнішніх загроз.

Зеленський привітав готовність ЄС надати фінансову та технічну допомогу для завершення ремонтів і розроблення стратегічних рішень. Для практичної реалізації домовленостей очільник Нафтогазу отримає доручення координувати подальші кроки безпосередньо з послом ЄС.

Нещодавно стало відомо, що Європейський Союз готовий надати технічну та фінансову допомогу для прискорення ремонту нафтопроводу Дружба.

Це відбувається на тлі шантажу з боку Угорщини, яка блокує пакет санкцій проти Росії та фінансову допомогу Україні, вимагаючи негайного відновлення транзиту нафти. Відповідну позицію окреслили у спільній заяві Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта.

Після російських обстрілів нафтопроводу Дружба 27 січня, які зупинили транзит нафти до Угорщини та Словаччини, керівництво Європейського Союзу розпочало інтенсивні переговори між Україною та країнами-членами ЄС.

У зверненні до Зеленського Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта звернули увагу, що Будапешт офіційно відмовляється схвалювати кредит для України на €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти РФ, поки постачання нафти не вдасться відновити.

