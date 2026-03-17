Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона вдень у вівторок, 17 березня.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Лондона: що заплановано

За інформацією журналістів, Володимир Зеленський розпочне свій візит із зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.

Після цього президент України прибуде у резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії, де проведе двосторонню зустріч з Кіром Стармером.

Згодом відбудеться спільна зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Пізніше президент України має виступити перед членами парламенту Великої Британії.

За інформацією британського уряду, дві країни готуються підписати нові домовленості.

Британський прем’єр Стармер та президент України Зеленський планують підписати оновлену декларацію у сфері оборонної промисловості. Документ передбачає об’єднання українського бойового досвіду з потужностями британського ВПК для спільного випуску безпілотників та запровадження інноваційних оборонних рішень.

Угода передбачає не лише двосторонню роботу, а й залучення третіх країн до розвитку оборонних технологій.

Ключовим етапом стане створення при Міністерстві оборони України Центру передового досвіду в галузі штучного інтелекту. На цей проєкт Британія виділяє 500 тис. фунтів стерлінгів, щоб максимально інтегрувати штучний інтелект у бойові процеси.

Такий формат співпраці дозволить Лондону перейняти українські військові уроки для модернізації власної системи оборони.

