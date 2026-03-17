Потери РФ на 17 марта 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 930 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 483-е сутки полномасштабной войны превысили 1,280 млн.

личного состава / personnel – около 1 280 860 (+930) человек / persons

танков / tanks – 11 783 (+2) ед.

боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 218 (+3) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 38 477 (+20) шт.

РСЗО / MLRS – 1 688 (+1) ед.

средства ПВО / air defense systems – 1 333 (+0) ед.

самолетов / aircraft – 435 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / operational–tactical UAVs – 183 144 (+1 991) шт.

крылатые ракеты / cruise missiles – 4 468 (+0) шт.

корабли / катера / ships / boats – 33 (+0) шт.

подводные лодки / submarines – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 83 744 (+120) шт.

специальная техника / special equipment – 4 091 (+0) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 483-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

