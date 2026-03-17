Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 17 березня: ЗСУ ліквідували 930 окупантів, 20 артсистем та 1 991 БпЛА
Втрати ворога на 17 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 483-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,280 млн.
Втрати ворога на 17 березня 2026 року
- особового складу / personnel – близько 1 280 860 (+930) осіб / persons
- танків / tanks – 11 783 (+2) од.
- бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 218 (+3) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 38 477 (+20) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 688 (+1) од.
- засоби ППО / air defense systems – 1 333 (+0) од.
- літаків / aircraft – 435 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 183 144 (+1 991) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери / ships / boats – 33 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 83 744 (+120) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 091 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
