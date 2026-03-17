Втрати ворога на 17 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 930 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 483-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,280 млн.

Втрати ворога на 17 березня 2026 року

особового складу / personnel – близько 1 280 860 (+930) осіб / persons

танків / tanks – 11 783 (+2) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 24 218 (+3) од.

артилерійських систем / artillery systems – 38 477 (+20) од.

РСЗВ / MLRS – 1 688 (+1) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 333 (+0) од.

літаків / aircraft – 435 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / operational–tactical UAVs – 183 144 (+1 991) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 468 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 33 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 83 744 (+120) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 091 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

