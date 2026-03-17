Система моніторингу фронту та повітряних загроз у реальному часі працює на кількох iPad. Один із таких пристроїв із системою контролю президент України Володимир Зеленський подарував королю Великої Британії Чарльзу III.

Про це він сказав, виступаючи в британському парламенті.

– У мене є доказ того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидко і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи. Це iPad із програмним забезпеченням, яке дозволяє нам контролювати безпеку в режимі реального часу, – зазначив Зеленський.

За словами президента, такі iPad в є нього, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра оборони Михайла Федорова та українських вищих військових командувачів.

Як пояснив Зеленський, це дає можливість бачити ситуацію на фронті в Україні та навіть кожного вбитого російського окупанта з відеодоказами.

Він зазначив, що iPad відображає в режимі реального часу кожну ворожу атаку в українському небі та на морі, а також демонструє результати українських далекобійних ударів по території РФ.

Зеленський наголосив, що такий контроль у реальному часі може захистити людей та критичні об’єкти. Він висловив сподівання, що згодом подібні цифрові інструменти стануть доступними кожному, забезпечуючи новий стандарт колективного захисту.

Президент наочно продемонстрував британським парламентарям роботу системи на прикладі масованого удару 14 березня.

– Майже 500 одиниць російської авіаційної зброї – 430 безпілотників та 68 ракет різних типів. Ми збили більшість із них, – стверджує Зеленський.

За його словами, ця система на iPad дозволяє у реальному часі відстежувати роботу авіації, застосування засобів РЕБ та розгортання перехоплювачів.

Наприкінці виступу в парламенті Зеленський розповів, що один такий iPad із системою він подарував британському королю Чарльзу III під час особистої зустрічі.

