Во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 19 марта

Как сообщили в Укрэнерго, в течение 19 марта во всех регионах Украины с 08:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений света для местных жителей и ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании отметили, что графики отключения электроснабжения ввели из-за повреждений объектов генерации и сетей в результате предыдущих массированных атак армии России.

Как подчеркивают в компании, ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому актуальные графики по вашему адресу стоит проверять на ресурсах местных облэнерго.

В Укрэнерго призывают население экономно использовать электроэнергию в часы ее наличия.

Утром 18 марта были обесточены потребители в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях в результате российских атак на энергообъекты и обстрелов в прифронтовых регионах.

