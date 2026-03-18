У всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електрики для населення та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 19 березня

Як розповіли в Укренерго, протягом 19 березня в усіх регіонах України з 08:00 до 21:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла для місцевих жителів та обмеження потужності для промислових споживачів.

Зараз дивляться

У компанії зазначили, що графіки відключення електропостачання запровадили через пошкодження об’єктів генерації та мереж внаслідок попередніх масованих атак армії Росії.

Як наголошують в компанії, ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому актуальні графіки за вашою адресою варто перевіряти на ресурсах місцевих обленерго.

В Укренерго закликають населення ощадливо використовувати електроенергію в години її наявності.

Вранці 18 березня були знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях внаслідок російських атак на енергооб’єкти та обстрілів у прифронтових регіонах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.