Графіки відключення світла на 19 березня діятимуть в усіх регіонах України
- Через наслідки російських атак на енергооб'єкти 19 березня в усіх регіонах України з 08:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження для промисловості.
- Компанія Укренерго закликає громадян споживати електроенергію ощадливо та стежити за актуальним розкладом обмежень на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Як розповіли в Укренерго, протягом 19 березня в усіх регіонах України з 08:00 до 21:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла для місцевих жителів та обмеження потужності для промислових споживачів.
У компанії зазначили, що графіки відключення електропостачання запровадили через пошкодження об’єктів генерації та мереж внаслідок попередніх масованих атак армії Росії.
Як наголошують в компанії, ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому актуальні графіки за вашою адресою варто перевіряти на ресурсах місцевих обленерго.
Вранці 18 березня були знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях внаслідок російських атак на енергооб’єкти та обстрілів у прифронтових регіонах.