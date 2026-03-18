Поезда Интерсити Киев — Харьков временно будут курсировать только до Полтавы
- Поезда Интерсити Киев - Харьков временно будут курсировать только до Полтавы.
- Далее в Харьков пассажиров будут доставлять стыковочными маршрутами в спальных вагонах.
- Причиной стали ограничения энергоснабжения и задержки до трех часов.
Поезда Интерсити по маршруту Киев — Харьков временно будут курсировать только до Полтавы.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Изменения в расписании Интерсити Киев — Харьков: что известно
В Укрзализныце отметили, что сейчас действует временное ограничение курсирования поездов Интерсити на участке до Полтавы.
Для дальнейшего сообщения с Харьковом ввели стыковочные маршруты в спальных вагонах.
В компании объяснили, что такое решение приняли для удобства пассажиров и более своевременного прибытия поездов.
В Укрзализныце напомнили, что в последние недели из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами.
Это приводило к задержкам до трех часов.
В отдельные дни поезда прибывали уже после начала комендантского часа, что создавало дополнительные неудобства для пассажиров.
Именно поэтому графики движения решили скорректировать и временно перейти на стыковочные маршруты.
Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для возвращения полноценного курсирования поездов Интерсити.
В Укрзализныце планируют восстановить прямое курсирование Интерсити в Харьков до конца марта.
При этом другие маршруты Укрзализныци из Харькова и в Харьков пока курсируют без изменений.