Поезда Интерсити по маршруту Киев — Харьков временно будут курсировать только до Полтавы.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

В Укрзализныце отметили, что сейчас действует временное ограничение курсирования поездов Интерсити на участке до Полтавы.

Сейчас смотрят

Для дальнейшего сообщения с Харьковом ввели стыковочные маршруты в спальных вагонах.

В компании объяснили, что такое решение приняли для удобства пассажиров и более своевременного прибытия поездов.

В Укрзализныце напомнили, что в последние недели из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами.

Это приводило к задержкам до трех часов.

В отдельные дни поезда прибывали уже после начала комендантского часа, что создавало дополнительные неудобства для пассажиров.

Именно поэтому графики движения решили скорректировать и временно перейти на стыковочные маршруты.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для возвращения полноценного курсирования поездов Интерсити.

В Укрзализныце планируют восстановить прямое курсирование Интерсити в Харьков до конца марта.

При этом другие маршруты Укрзализныци из Харькова и в Харьков пока курсируют без изменений.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.