Поїзди Інтерсіті за маршрутом Київ — Харків тимчасово курсуватимуть лише до Полтави.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зміни у розкладі Інтерсіті Київ — Харків: що відомо

В Укрзалізниці зазначили, що наразі діє тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави.

Для подальшого сполучення з Харковом запровадили стикувальні маршрути у спальних вагонах.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалили для зручності пасажирів та більш вчасного прибуття поїздів.

В Укрзалізниці нагадали, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом і Полтавою курсували з резервними тепловозами.

Це призводило до затримок до трьох годин.

В окремі дні потяги прибували вже після початку комендантської години, що створювало додаткові незручності для пасажирів.

Саме тому графіки руху вирішили скоригувати та тимчасово перейти на стикувальні маршрути.

Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для повернення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті.

В Укрзалізниці планують відновити пряме курсування Інтерсіті до Харкова до кінця березня.

При цьому інші маршрути Укрзалізниці з Харкова та до Харкова поки що курсують без змін.

