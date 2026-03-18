Россия пытается расшатать ситуацию на Закарпатье через ИПСО — СБУ
- СБУ разоблачила новую информационно-психологическую спецоперацию РФ против венгерской общины на Закарпатье.
- Российские спецслужбы использовали технологию подмены номера через IP-телефонию.
Служба безопасности Украины разоблачила новую информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и разжигание напряжения между Украиной и Венгрией.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
ИПСО РФ против венгерской общины: что известно
По данным СБУ, для проведения этой информационной операции российские спецслужбы использовали технологию подмены номера через IP-телефонию.
В частности, враг осуществлял анонимные звонки с номеров, которые выглядели как украинские, и угрожал представителям венгерского национального сообщества на Закарпатье.
Во время таких разговоров неизвестные лица представлялись якобы участниками «национал-патриотических формирований» и даже сотрудниками правоохранительных органов Украины.
По информации спецслужбы, во время звонков они требовали от представителей венгерской общины покинуть территорию Украины и угрожали физической расправой.
В Службе безопасности отметили, что по результатам технических мероприятий удалось установить источник этих звонков.
По данным ведомства, они осуществлялись с территории Российской Федерации.
Сейчас СБУ проводит мероприятия для блокирования этой информационно-психологической спецоперации.
В спецслужбе призвали граждан не поддаваться на подобные провокации.