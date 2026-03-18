Росія намагається розхитати ситуацію на Закарпатті через ІПСО — СБУ
- СБУ викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію РФ проти угорської громади на Закарпатті.
- Російські спецслужби використовували технологію підміни номера через IP-телефонію.
Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Закарпатській області та розпалювання напруги між Україною та Угорщиною.
ІПСО РФ проти угорської громади: що відомо
За даними СБУ, для проведення цієї інформаційної операції російські спецслужби використовували технологію підміни номера через IP-телефонію.
Зокрема, ворог здійснював анонімні дзвінки з номерів, які мали вигляд українських, та погрожував представникам угорської національної спільноти на Закарпатті.
Під час таких розмов невідомі особи представлялися нібито учасниками “націонал-патріотичних формувань” і навіть співробітниками правоохоронних органів України.
За інформацією спецслужби, під час дзвінків вони вимагали від представників угорської громади залишити територію України та погрожували фізичною розправою.
У Службі безпеки зазначили, що за результатами технічних заходів вдалося встановити джерело цих дзвінків.
За даними відомства, вони здійснювалися з території Російської Федерації.
Наразі СБУ проводить заходи для блокування цієї інформаційно-психологічної спецоперації.
У спецслужбі закликали громадян не піддаватися на подібні провокації.