Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Закарпатській області та розпалювання напруги між Україною та Угорщиною.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

ІПСО РФ проти угорської громади: що відомо

За даними СБУ, для проведення цієї інформаційної операції російські спецслужби використовували технологію підміни номера через IP-телефонію.

Зокрема, ворог здійснював анонімні дзвінки з номерів, які мали вигляд українських, та погрожував представникам угорської національної спільноти на Закарпатті.

Під час таких розмов невідомі особи представлялися нібито учасниками “націонал-патріотичних формувань” і навіть співробітниками правоохоронних органів України.

За інформацією спецслужби, під час дзвінків вони вимагали від представників угорської громади залишити територію України та погрожували фізичною розправою.

У Службі безпеки зазначили, що за результатами технічних заходів вдалося встановити джерело цих дзвінків.

За даними відомства, вони здійснювалися з території Російської Федерації.

Наразі СБУ проводить заходи для блокування цієї інформаційно-психологічної спецоперації.

У спецслужбі закликали громадян не піддаватися на подібні провокації.

