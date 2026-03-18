Сили оборони України зупинили перший за останні три місяці мотоштурм Гришиного на Донеччині.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Спроба штурму Гришиного: що відомо

За даними військових, для штурму Гришиного російські окупанти застосували 13 одиниць мототехніки.

Підрозділи 155 окремої механізованої бригади та 425 окремого штурмового полку Скеля спільно із суміжними силами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили дев’ять одиниць мототехніки ще на підступах до селища.

Ще чотири одиниці мототехніки українські військові зупинили вже у самому Гришиному.

Загалом підтверджені втрати особового складу противника становили 17 осіб.

Одночасно, за даними ДШВ, російські війська сплановано намагалися прорватися і в районі Мирнограда.

Для цього окупанти використали дві одиниці МТ-ЛБ.

Однак ця спроба також завершилася невдачею. Обидві одиниці бронетехніки були знищені, а особовий склад ліквідовано.

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ зазначили, що востаннє подібну атаку із застосуванням мототехніки російські війська здійснювали на початку грудня 2025 року.

Тоді противник також безуспішно намагався прорватися до Гришиного, використовуючи багі.

Раніше у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляли, що у Гришиному Покровського району Донецької області тривають інтенсивні стрілецькі бої.

Попри складну оперативну ситуацію, Сили оборони продовжують стримувати натиск російських військ у Покровській агломерації та не дають противнику окупувати населений пункт.

За даними військових, підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу утримують визначені рубежі та проводять активні пошуково-ударні дії у Гришиному.

