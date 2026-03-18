В Дії процедуру продления бронирования от мобилизации ускорили втрое.

В Дії теперь можно продлить бронирование за 24 часа

На портале Дія продления бронирования от мобилизации ускорили втрое, теперь вся процедура занимает до 24 часов. Раньше на перебронирование работников могло уходить до 72 часов, что могло для бизнеса создавать лишние риски и паузы в работе.

— Сейчас все иначе, продлить бронирование можно онлайн на портале Дія и весь процесс занимает до 24 часов, а статус работников обновляется вовремя — без аннулирований и задержек, — сообщает Дія.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале Дія как руководитель или уполномоченное лицо/подписант и выбрать услугу “Продолжение бронирования работников”.

После этого нужно проверить данные компании и добавить работников для продолжения. Далее подписать заявку квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Кто может подать заявление:

компании из Единого перечня;

руководители, подписанты или уполномоченные лица;

для работников с действующим бронированием без изменения роли.

Если срок бронирования уже истек или изменилась роль работника, нужно подать стандартное заявление о бронировании.

