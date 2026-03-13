На портале Дія запустили новую функцию резервирования сотрудников для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Бронирование работников через Дию: что изменилось

Отмечается, что новая услуга позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса и компаниям, критически важным для нужд Вооруженных сил Украины, временно бронировать работников.

Сейчас смотрят

Речь идет о специалистах, у которых есть нарушения в военном учете.

Срок такого бронирования составляет до 45 календарных дней.

За это время работник может урегулировать свои учетные данные, а предприятие — продолжать выполнять оборонные задачи без остановок.

— Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов к работе. Запуск этой услуги в Дії позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств, — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Воспользоваться услугой могут предприятия:

оборонно-промышленного комплекса;

критически важные для обеспечения потребностей ВСУ;

филиалы таких предприятий.

Важно, что предприятие должно быть включено в Единый перечень критически важных.

Подать заявление могут руководители предприятий, подписанты или уполномоченные лица.

Как подать заявку

Подать заявление можно онлайн на портале Дія.

Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;

выбрать услугу Бронирование работников;

при подаче заявления выбрать категорию Работники с нарушением воинского учета.

После внесения данных работников и подписания заявления статус его рассмотрения можно отслеживать в кабинете пользователя.

Ранее правительство приняло решение разрешить производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% работников.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это касается предприятий, которые производят или восстанавливают трансформаторы для энергетики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.