В Дії запустили бронирование работников с нарушениями военного учета: детали
- В Дії запустили новую услугу бронирования работников.
- Она доступна для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- Бронирование возможно даже при наличии нарушений в воинском учете.
На портале Дія запустили новую функцию резервирования сотрудников для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Бронирование работников через Дию: что изменилось
Отмечается, что новая услуга позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса и компаниям, критически важным для нужд Вооруженных сил Украины, временно бронировать работников.
Речь идет о специалистах, у которых есть нарушения в военном учете.
Срок такого бронирования составляет до 45 календарных дней.
За это время работник может урегулировать свои учетные данные, а предприятие — продолжать выполнять оборонные задачи без остановок.
— Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов к работе. Запуск этой услуги в Дії позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств, — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Воспользоваться услугой могут предприятия:
- оборонно-промышленного комплекса;
- критически важные для обеспечения потребностей ВСУ;
- филиалы таких предприятий.
Важно, что предприятие должно быть включено в Единый перечень критически важных.
Подать заявление могут руководители предприятий, подписанты или уполномоченные лица.
Как подать заявку
Подать заявление можно онлайн на портале Дія.
Для этого необходимо:
- авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;
- выбрать услугу Бронирование работников;
- при подаче заявления выбрать категорию Работники с нарушением воинского учета.
После внесения данных работников и подписания заявления статус его рассмотрения можно отслеживать в кабинете пользователя.
Ранее правительство приняло решение разрешить производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% работников.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это касается предприятий, которые производят или восстанавливают трансформаторы для энергетики.