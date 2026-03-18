У Дії тепер можна продовжити бронювання за 24 години

На порталі Дія продовження бронювання від мобілізації прискорили втричі, тепер вся процедура займає до 24 годин. Раніше на перебронювання працівників могло йти до 72 годин, що могло для бізнесу створювати зайві ризики та паузи в роботі.

– Зараз усе інакше, продовжити бронювання можна онлайн на порталі Дія і весь процес займає до 24 годин, а статус працівників оновлюється вчасно — без анулювань та затримок, – інформує Дія.

Для того, аби скористатися послугою потрібно авторизуватися на порталі Дія як керівник або уповноважена особа/підписант та обрати послугу “Продовження бронювання працівників”. Після цього необхідно перевірити дані про компанію та додати працівників для продовження. Далі підписати заяву КЕПом.

Хто може подати заяву:

компанії з Єдиного переліку;

керівники, підписанти або уповноважені особи;

для працівників із чинним бронюванням без зміни ролі.

Якщо термін бронювання вже завершився або змінилася роль працівника — потрібно подати стандартну заяву про бронювання.

Пов'язані теми:

