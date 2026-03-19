Индустриальный районный суд Харькова 2 марта 2026 года приговорил боевика российской армии Александра Кулешова к 12 годам тюрьмы за пытки украинских полицейских, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В чем обвиняют оккупанта Кулешова

Отмечается, что рассмотрение военных преступлений Александра Кулешова проходило заочно и это был суд первой инстанции.

По данным следствия, российский военнослужащий Кулешов принуждал к сотрудничеству полицейских, которые в 2022 году оказались в оккупации, и жестоко их пытал: правоохранителей держали на территории фермерского хозяйства, им связывали руки, подвешивали и жестоко избивали.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме, чтобы защитить потерпевших – по данным прокуратуры, они и сейчас работают в полиции.

Пытки полицейских во время оккупации Харьковской области

Один из поселков в Купянском районе Харьковской области находился под оккупацией более полугода – враг захватил его в начале полномасштабного вторжения. Мы не называем его название, чтобы защитить потерпевших. За это время российские военные и местные коллаборационисты издевались над мирными жителями – запугивали, избивали, подавляли сопротивление. Спасателей, энергетиков, полицейских принуждали к сотрудничеству. Несогласных пытали.

– 35-летний Александр Кулешов, уроженец Ставропольского края РФ. Боевик входил в состав захватнических войск, захватывавших украинские территории в Харьковской области в 2022 году.

По материалам дела, во время пребывания на оккупированной территории Кулешов вместе с другими оккупантами занимался подавлением любых проявлений несогласия местного населения, – сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Так было и с двумя полицейскими, имена которых мы не называем ради их безопасности. Оккупанты создавали в поселке ячейку так называемого “МВД” России, и правоохранителей, оставшихся на территории поселка, агитировали там работать.

Пыточная в фермерском хозяйстве

В ходе следствия стало известно, что 18 марта 2022 года вооруженный военнослужащий российской армии Александр Кулешов вместе с еще двумя боевиками по позывным “Тренер” и “Медик” – их личности пока не установлены – ворвались в дом, где проживал полицейский И.

До оккупации он работал на руководящей должности в одном из районных отделов Национальной полиции, и когда поселок захватили путинские боевики, отказался предать присягу и переходить на сторону врага. По данным следствия, его бросили в черный внедорожник и отвезли на фермерское хозяйство, расположенное недалеко от поселка, связали веревкой руки в районе запястий, зацепили за крюк крана и подняли тело в воздух.

У полицейского еще раз спросили о согласии на сотрудничество, он снова отказался, и боевики начали его бить руками и деревянной палкой. Затем полицейского сняли с крюка и лежащего били ногами.

По данным следствия, издевался над потерпевшим именно Александр Кулешов, а когда он приказал соратникам отпустить полицейского, пригрозил насилием его семье, если тот не согласится на сотрудничество.

Другой полицейский В. 24 марта 2022 года сам приехал в районную администрацию, где квартировали боевики. От поселкового головы он узнал, что его ищут оккупанты, и, чтобы не подвергать опасности родных, сам отправился в логово врага.

По данным следствия, вооруженные Кулешов, “Тренер” и “Медик” предложили полицейскому В. перейти на их сторону, он отказался, после чего его также отвезли на ферму, так же связали, подвесили на кране, жестоко избили и пригрозили расправой над родными.

Сломить волю полицейских не удалось, в конце концов их отпустили, сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Адбула.

После деоккупации в местах дислокации боевиков следователи нашли оставленные врагом документы. Они, а также показания потерпевших и местных жителей, помогли установить личность одного из подозреваемых по делу о пытках полицейских, а именно – Александра Кулешова. Ему заочно объявили подозрение и, после завершения расследования, дело передали в суд.

Приговор суда и подробности расследования

Дело рассматривалось в Индустриальном районном суде Харькова. Кулешову предоставили бесплатного защитника из Восточного межрегионального центра по оказанию бесплатной юридической помощи. В ходе слушания защитник сменился, поскольку предыдущий получил повестку от ТЦК, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

О судебных заседаниях обвиняемого сообщали через сайты суда, Офиса Генпрокурора и в газете “Урядовый курьер”, как это предусмотрено в заочном судопроизводстве. Обвиняемый Кулешов в суд не явился, поэтому суд решил рассматривать дело без его участия.

Дело рассматривали в закрытом режиме, это сделали по просьбе потерпевших, пояснил прокурор Харьковской областной прокуратуры Михаил Мартиш, который является обвинителем в этом деле. Поэтому и не обнародован приговор.

– Потерпевшие обратились с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, чтобы избежать разглашения их личных данных, поскольку они являются действующими сотрудниками полиции и опасаются угрозы своей жизни и здоровью, – пояснил обвиняющий Михаил Мартиш.

2 марта 2026 года Индустриальный районный суд Харькова огласил Кулешову приговор.

– На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и заочно назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, – говорит Владислав Абдула.

Поскольку Кулешов скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности в соответствии с международными правовыми механизмами, – сообщают в СБУ.

Суд распорядился сообщить о вынесении приговора Кулешову через средства массовой информации, веб-сайты суда и в правительственной газете “Голос Украины”. В течение 30 дней решение может быть обжаловано, но пока этого никто не сделал, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

– Прокуратура апелляционную жалобу подавать не будет, возможно, это сделает защитник обвиняемого, пока этого не сделано, но срок на подачу еще не истек, – сказал прокурор Михаил Мартиш.

Что известно об “истории успеха”

После бегства на территорию России во время деоккупации Харьковщины в сентябре 2022 года Кулешов продолжил воевать в составе оккупационной армии.

Подтверждение есть на сайте Ставропольского аграрного университета: в августе 2024 года оккупант поблагодарил его студентов и преподавателей за помощь российской армии: боевики получили медицинский санитарный УАЗ, коптер и продукты питания.

Он отметил, что помощь собрали студенты и преподаватели, и похвалил их за то, что таким образом вместе “куют победу и мирное небо”. Также есть фото, где обвиняемый в пытках людей Александр Кулешов позирует в военной форме с наградами в окружении студентов.

Согласно баннеру за их спинами и информации на сайте, обвиняемый в тяжком преступлении выступал перед студентами на тренинге “История успеха”. Он указан как участник так называемой “СВО” и сотрудник спецназа ГРУ.

Фото: Миротворец, Ставропольский аграрный университет РФ, Харьковская обласная прокуратура

