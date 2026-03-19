Індустріальний районний суд Харкова 2 березня 2026 року засудив бойовика російської армії Олександра Кулешова до 12 років тюрми за катування українських поліцейських, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

У чому звинувачують окупанта Кулешова

Зазначається, що розгляд воєнних злочинів Олександра Кулешова відбувався заочно і це був суд першої інстанції.

За даними слідства, російський військовослужбовець Кулешов примушував до співпраці поліцейських, які у 2022 році опинилися в окупації й жорстоко їх катував: правоохоронців тримали на території фермерського господарства, їм зв’язували руки, підвішували й жорстоко били.

Зараз дивляться

Суд слухав справу у закритому режимі, щоб захистити потерпілих – за даними прокуратури, вони і зараз працюють у поліції.

Катування поліцейських під час окупації Харківщини

Одне з селищ в Куп’янському районі Харківської області було під окупацією понад пів року – ворог захопив його на початку повномасштабного вторгнення. Ми не називаємо його назву, щоб захистити потерпілих. За цей час російські військові й місцеві колаборанти знущалися над мирними жителями – залякували, били, придушували спротив. Рятувальників, енергетиків, поліцейських примушували до співпраці. Незгодних катували.

– 35-річний Олександр Кулешов, уродженець Ставропольського краю РФ. Бойовик входив до складу загарбницьких військ, що захоплювали українські території на Харківщині у 2022 році.

За матеріалами справи, під час перебування на окупованій території Кулешов разом з іншими окупантами займався придушенням будь-яких проявів незгоди місцевого населення, – повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Так було і з двома поліцейськими, імена яких ми не називаємо заради їхньої безпеки. Окупанти створювали в селищі осередок так званого “МВД” Росії, й правоохоронців, що лишилися на території селища, агітували там працювати.

Катівня у фермерському господарстві

Під час слідства стало відомо, що 18 березня 2022 року озброєний військовослужбовець російської армії Олександр Кулешов, разом зі ще двома бойовиками на позивні “Тренер” та “Медик” – їхні особи поки не встановлені – увірвалися до будинку, де мешкав поліцейський І.

До окупації він працював на керівній посаді одного з районних відділів Національної поліції і коли селище захопили путінські бойовики, відмовився зраджувати присязі й переходити на бік ворога. За даними слідства, його кинули в чорний позашляховик і повезли до фермерського господарства, розташованого неподалік селища, зв’язали мотузкою руки в районі зап’ястків, зачепили за гак крану і підняли тіло в повітря.

В поліцейського ще раз спитали про згоду на співпрацю, він знову відмовив і бойовики почали його бити руками і дерев’яною палицею. Потім поліцейського зняли з гаку і лежачого били ногами.

За даними слідства, знущався над потерпілим саме Олександр Кулешов, а коли він наказав поплічникам відпустити поліцейського, пригрозив насильством його родині, якщо той не погодиться на співпрацю.

Інший поліцейський В. 24 березня 2022 року сам приїхав до районної адміністрації, де квартирувалися бойовики. Від селищного голови він дізнався, що його шукають окупанти, й, щоб не наражати на небезпеку рідних, сам відправився до лігва ворога.

За даними слідства, озброєні Кулешов, “Тренер” та “Медик” запропонували поліцейському В. перейти на їхній бік, він відмовився, після чого його також повезли на ферму, так само зв’язали, підвісили на крані, жорстоко побили і пригрозили розправою над рідними.

Зламати волю поліцейських не вдалося, врешті їх відпустили, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Адбула.

Після деокупації в місцях квартирування бойовиків слідчі знайшли залишені ворогом документи. Вони, а також свідчення потерпілих та місцевих жителів, допомогли встановити особу одного підозрюваних у справі про катування поліцейських, а саме – Олександра Кулешова. Йому заочно оголосили підозру й, після завершення розслідування, справу передали до суду.

Вирок суду та деталі розслідування

Слухали справу в Індустріальному районному суді Харкова. Кулешову надали безоплатного захисника від Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Протягом слухання захисник змінився, бо попередній отримав повістку від ТЦК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Про судові засідання обвинуваченого повідомляли через сайти суду, Офісу Генпрокурора та в газеті Урядовий кур’єр, як це передбачено в заочному судочинстві. Обвинувачений Кулешов до суду не з’являвся, тому суд вирішив розглядати справу без його участі.

Слухали справу у закритому режимі, це зробили на прохання потерпілих, пояснив прокурор Харківської обласної прокуратури Михайло Мартиш, який є обвинувачем у цій справі. Тому й не оприлюднений вирок.

– Потерпілі звернулися з клопотанням про розгляд справи у закритому судовому засіданні, щоб уникнути розголошення їхніх особистих даних, бо вони є діючими співробітниками поліції й переймаються через загрозу своєму життю та здоров’ю, – пояснив обвинувач Михайло Мартиш.

2 березня 2026 року Індустріальний районний суд Харкова оголосив Кулешову вирок.

– На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та заочно призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, – каже Владислав Абдула .

Оскільки Кулешов переховується від правосуддя, продовжуються комплексні заходи для його затримання та притягнення до відповідальності за міжнародними правовими механізмами, – повідомляють в СБУ.

Суд наказав повідомити про ухвалення вироку Кулешову через засоби масової інформації, веб-сайти суду та в урядовій газеті Голос України. Протягом 30 днів рішення може бути оскаржено, але поки цього ніхто не зробив, повідомляють в Харківській обласній прокуратурі.

– Прокуратура апеляційну скаргу не подаватиме, можливо, це зробить захисник обвинуваченого, поки цього не зроблено, але термін на подання ще не сплив, – сказав обвинувач Михайло Мартиш.

Що відомо про “історію успіху”

Після втечі на територію Росії під час деокупації Харківщини у вересні 2022, Кулешов продовжив воювати у складі окупаційної армії.

Підтвердження є на сайті Ставропольського аграрного університету: у серпні 2024 окупант подякував його студентам та викладачам за допомогу російській армії: бойовики отримали медичний санітарний УАЗ, коптер і продукти харчування.

Він зазначив, що допомогу зібрали студенти й викладачі, і похвалив їх за те, що таким чином разом “куют победу и мирное небо”.

Також є фото, де обвинувачений за катування людей Олександр Кулешов позує у військовій формі з нагородами в оточенні студентів. Відповідно до банеру за їхніми спинами та інформації на сайті, обвинувачений у тяжкому злочині виступав перед студентами на тренінгу “Історія успіху”.

Його зазначено учасником так званої “СВО” та співробітником спецназу ГРУ.

Фото: Миротворець, Ставропольський аграрний університет РФ, Харківська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.