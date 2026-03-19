Европейский Совет отмечает прогресс в технической работе по открытию переговорных кластеров в отношении членства Украины в ЕС и считает, что эти кластеры необходимо открыть без промедления.

Об этом говорится в заявлении, принятом 25 лидерами Европейского Союза (за исключением Венгрии и Словакии) в ходе заседания Европейского Совета в четверг.

Открытие переговоров о членстве

После оценки Еврокомиссии и учитывая, что техническая работа по открытию всех кластеров продвинулась, Европейский Совет призывает Совет без промедления открыть кластеры основ вступления в ЕС в соответствии с методологией расширения Союза.

В ЕС убеждены, что будущее Украины и украинцев находится в Европейском Союзе.

Европейский Совет призывает правительство Украины к дальнейшим реформам.

17 марта Украина неофициально получила от ЕС критерии последних трех из шести переговорных кластеров. Таким образом, имеются все шесть переговорных кластеров: первый (основы вступления в ЕС), второй (внутренний рынок), третий (конкурентоспособность и инклюзивный рост), четвертый («зеленая» повестка дня и устойчивое развитие), пятый (ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность) и шестой (внешние отношения).

На сегодняшний день начало официальных переговоров блокирует Венгрия.

Гарантии безопасности от ЕС

Европейский Союз готов содействовать предоставлению надежных гарантий безопасности для Украины, в частности через Коалицию желающих и в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Речь идет о способности Украины эффективно защищаться, в частности в долгосрочной перспективе.

Европейский Совет надеется на скорейшее принятие 20-го пакета санкций против РФ. Он еще раз подчеркивает важность дальнейшего сокращения энергетических доходов России и дальнейшего ограничения российской банковской системы.

В этом контексте Европейский Совет подчеркивает необходимость усиления существующих мер и устранения лазеек, позволяющих России обходить санкции.

Европейский Совет призывает все страны немедленно прекратить любую помощь России, в частности путем предоставления товаров и компонентов двойного назначения.

В ЕС осудили развертывание вооруженных сил КНДР на стороне России, а также постоянную военную поддержку со стороны Ирана и Беларуси.

Стоит отметить, что премьер-министры Венгрии и Словакии – Виктор Орбан и Роберт Фицо – отказались подписать выводы Европейского Совета по Украине.

