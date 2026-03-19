Лидеры Европейского Союза надеются, что выплата первого транша кредита Украине в размере 90 млрд евро состоится в начале апреля.

Об этом говорится в заявлении 25 лидеров ЕС, принятом в четверг в Брюсселе на заседании Европейского совета.

Так, в декабре 2025 года было принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Европейский Совет приветствует одобрение этого кредита и надеется на первое предоставление средств Украине до начала апреля.

Европейский Совет также призывает активизировать работу с третьими странами, чтобы помочь покрыть остаточный дефицит в размере 30 млрд евро в финансах Украины.

В ЕС подчеркивают важность продолжения оказания военной поддержки Украине и срочного ускорения производства и поставок приоритетного вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов, дронов и ракет.

Вся военная поддержка, а также гарантии безопасности для Украины будут предоставляться при полном соблюдении политики безопасности и обороны отдельных государств-членов ЕС.

Сопротивление Орбана

По словам четырех дипломатов и чиновников, лидерам ЕС не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не блокировать кредит Украине в размере 90 млрд евро, сообщает издание Politico.

Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо обвиняют Украину в затягивании ремонта нефтепровода Дружба, который транспортирует российскую нефть в их страны. Этот трубопровод был поврежден во время российских атак.

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил позицию Орбана и подчеркнул, что ранее ни один лидер не нарушал условия сотрудничества, на которых основан ЕС. Еще один дипломат отметил, что уровень разочарования Орбаном был беспрецедентным.

Виктор Орбан ответил на критику, настаивая, что его вето было законным, в то время как Фицо утверждал, что его страна платит цену за потерю российского топлива со скидкой.

По словам чиновника ЕС и дипломата, в ЕС надеялись, что миссия по инспекции трубопровода Дружба повлияет на Орбана, и он отзовет свое вето. Но Венгрия и Словакия в письме, на которое ссылается Politico, заявили, что в состав команды не вошел ни один представитель их стран.

