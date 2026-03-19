Європейська Рада констатує прогрес технічної роботи з відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС і вважає, що ці кластери без зволікань потрібно відкрити.

Про це йдеться у заяві, ухваленій 25 лідерами Європейського Союзу (окрім Угорщини та Словаччини) під час засідання Європейської Ради в четвер.

Відкриття переговорів про членство

Після оцінки Єврокомісії та з огляду на те, що технічна робота з відкриття всіх кластерів просунулася, Європейська Рада запрошує Раду без зволікань відкрити кластери основ вступу до ЄС відповідно до методології розширення Союзу.

У ЄС переконані, що майбутнє України та українців знаходиться в Європейському Союзі.

Європейська Рада закликає уряд України до подальших реформ.

17 березня Україна неофіційно отримала від ЄС критерії останніх трьох з шести переговорних кластерів. Таким чином, є всі шість переговорних кластерів: перший (основи вступу до ЄС), другий (внутрішній ринок), ), третій (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання), четвертий (“зелений” порядок денний і сталий зв’язок), п’ятий (ресурси, сільське господарство та згуртованість) та шостий (зовнішні відносини).

Станом на сьогодні початок офіційних переговорів блокує Угорщина.

Гарантії безпеки від ЄС

Європейський Союз готовий сприяти наданню надійних гарантій безпеки для України, зокрема через Коаліцію охочих та у співпраці зі Сполученими Штатами. Йдеться про здатність України ефективно захищатися, зокрема в довгостроковій перспективі.

Європейська Рада сподівається на швидке ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ. Вона ще раз наголошує на важливості подальшого скорочення енергетичних доходів Росії та подальшого обмеження російської банківської системи.

У цьому контексті Європейська Рада наголошує на посиленні існуючих заходів та усуненні лазівок обходу Росією санкцій.

Європейська Рада закликає всі країни негайно припинити будь-яку допомогу Росії, зокрема шляхом надання товарів та компонентів подвійного призначення.

У ЄС засудили розгортання збройних сил КНДР на стороні Росії, а також постійну військову підтримку від Ірану та Білорусі.

Варто зауважити, що прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини – Віктор Орбан та Роберт Фіцо – відмовилися підписати висновки Європейської Ради щодо України.

Пов'язані теми:

