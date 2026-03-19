В отношении народного депутата Марьяны Безуглой возбуждено уголовное дело по четырём статьям.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Дело против Марьяны Безуглой

Так, Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщает, что по решению суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможных уголовных правонарушениях народного депутата Марьяны Безуглой.

— Во исполнение постановлений Печерского районного суда Киева по обращениям заявителей Офисом генерального прокурора внесены соответствующие сведения в ЕРДР в отношении народного депутата Украины, — сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным источников, речь идет о депутате Марьяне Безуглой.

Досудебное расследование проводят следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Впоследствии советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что следователи ГБР проводят досудебное расследование в отношении внефракционного народного депутата в рамках объединенного уголовного производства.

По ее словам, речь идет об уголовном производстве по четырем уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 422 УК Украины (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну) и ч. 1 ст. 344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

В 2024 году народные депутаты освободили Марьяну Безуглу от должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

