Стосовно народної депутатки Мар’яни Безуглої відкрили кримінальне провадження за чотирма статтями.

Так, Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела повідомляє, що за рішенням суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо можливих кримінальних правопорушень народної депутатки Мар’яни Безуглої.

— На виконання ухвал Печерського районного суду Києва за зверненнями заявників Офісом генерального прокурора внесено відповідні відомості до ЄРДР щодо народного депутата України, — повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними джерел, йдеться про депутатку Мар’яну Безуглу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згодом радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо позафракційної народної депутатки у об’єднаному кримінальному провадженні.

За її словами, йдеться про кримінальне провадження за чотирма статтями, передбаченими ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 422 КК України (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю) та ч. 1 ст. 344 КК України (втручання у діяльність державного діяча).

У 2024 році народні депутати звільнили Мар’яну Безуглу з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Пов'язані теми:

