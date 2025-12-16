В Верховной Раде произошел конфликт между народными депутатами Марьяной Безуглой и Сергеем Тарутой. Это случилось после того, как Безуглая заблокировала трибуну с публичным требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Это событие зафиксировано во время трансляции пленарного заседания Верховной Рады.

Блокирование трибуны Верховной Рады: что произошло

Сначала сотрудники Управления государственной охраны пытались не пропустить Безуглую в зал из-за сигнальной бело-красной ленты, но в конце концов она отдала ее и смогла зайти.

Но позже она использовала красный скотч для крепления плакатов на трибуне, где были изложены ее ключевые протестные тезисы.

Среди них — требование увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, необходимость установления сроков ротации, а также призывы к военной реформе.

Когда другие депутаты собрались, спикер Руслан Стефанчук выдвинул требование к Безуглой немедленно разблокировать трибуну Верховной Рады перед началом исполнения государственного гимна Украины.

В то же время некоторые народные депутаты начали срывать плакаты и скотч с трибуны. Один из них — Сергей Тарута, который начал толкать Безуглую.

Несмотря на блокирование трибуны, пленарное заседание Верховной Рады не прекратилось. Депутаты продолжили рассмотрение законопроектов, а Марьяна Безуглая осталась стоять на месте.

Блокирование трибуны Верховной Рады: позиция Безуглой

После заседания Марьяна Безугла сообщила, что народные депутаты хотят подать постановление об отстранении ее от заседаний Верховной Рады за блокирование трибуны с требованием увольнения Сырского, военной реформы, сроков службы и ротаций.

— Не Таруту, который дважды нападал на меня и срывал плакаты, а меня. По поводу Таруты все тихо. Так за что? За то, что Тарута дважды напал на меня физически, или за то, что послала Тищенко? Или ВРУ безразлично, что происходит в армии? — спросила она.

Безуглая отметила, что заседание Верховной Рады состоялось. По словам народного депутата, она не блокировала голосование и голосовала сама.

— Уважаемые коллеги, руководство ВРУ. Считаете, что мои методы радикальны, делайте по-другому. Но делайте, — подчеркнула Безуглая.

Блокирование трибуны Верховной Рады: позиция Таруты

Вскоре народный депутат Украины Сергей Тарута заявил, что дискредитация украинской армии и военного руководства государства — это преступление.

И именно это преступление, по его мнению, совершила нардеп Безуглая, разместив провокационные плакаты, направленные якобы на дискредитацию украинской армии.

— Уважаемые коллеги, давайте, пожалуйста, называть вещи своими именами. То, что сегодня произошло в парламенте — не “инцидент”, не “столкновение”, а срыв информационной операции агента российского влияния по дискредитации украинской армии, — утверждает он.

По словам народного депутата, в оккупированном россиянами Мариуполе в своем доме под бомбардировками погибла его двоюродная сестра.

Как отметил Тарута, с начала полномасштабного вторжения ему пришлось похоронить товарищей, которых он знал еще с 2014 года. Ежедневно дети, жены и матери плачут на могилах своих родных — украинских военнослужащих, которых, по его мнению, в зале парламента “очерняет агент российского влияния”.

— Сколько еще это терпеть? Это цель Безуглой и ее кураторов: Маша Захарова (директор Департамента информации и печати МИД России, — Ред.) уже комментирует блокирование трибуны, а не Купянск, — обратил внимание он.

По мнению Таруты, российские средства массовой пропаганды сразу подхватили эту новость не случайно.

Однако почему Безуглая до сих пор не отстранена от заседаний — это вопрос к руководству Верховной Рады Украины, резюмировал народный депутат.

