В 2026 году РФ планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных, что указывает на намерение Кремля продолжать войну в Украине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что план РФ означает одно: страна-агрессор не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Также он сообщил, что с улучшением погодных условий наблюдается рост активности противника на фронте.

– Провел оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования оборонных рубежей. Среди ключевых задач – усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне. Заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций, — сообщил Сырский в Telegram.

По его словам, есть проблемные вопросы, по которым определили конкретные решения и сроки их выполнения.

– От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов. Благодарю всех, кто работает над укреплением нашей обороны — военных, инженеров, представителей местных властей, — сообщил Сырский.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что РФ ежемесячно мобилизует 40-45 тыс. и Украина должна уничтожать столько же.

