РФ планирует рекрутировать в 2026 году еще 409 тыс. военных — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что план РФ означает одно: страна-агрессор не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.
Также он сообщил, что с улучшением погодных условий наблюдается рост активности противника на фронте.
– Провел оперативное совещание по состоянию инженерного оборудования оборонных рубежей. Среди ключевых задач – усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне. Заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций, — сообщил Сырский в Telegram.
По его словам, есть проблемные вопросы, по которым определили конкретные решения и сроки их выполнения.
– От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов. Благодарю всех, кто работает над укреплением нашей обороны — военных, инженеров, представителей местных властей, — сообщил Сырский.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что РФ ежемесячно мобилизует 40-45 тыс. и Украина должна уничтожать столько же.