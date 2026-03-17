Зеленський про мобілізаційний потенціал РФ

В інтервʼю New York Post голова нашої держави повідомив, що РФ щомісяця мобілізує 40–45 тис. людей. Водночас, аби російська армія не росла у чисельності, Україна приблизно має знищувати таку ж кількість.

– Росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей. Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії, – зазначив президент.

Протягом останніх трьох місяців Україна знищувала від 28 до 35 тисяч осіб.

Зараз дивляться

– Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни, – додав Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.