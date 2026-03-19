У 2026 році РФ планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, що вказує на намір Кремля продовжувати війну в Україні.

Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що план РФ означає одне — країна-агресор не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Також він повідомив, що із покращенням погодних умов спостерігається зростання активності противника на фронті.

– Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони. Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій, – повідомив Сирський у Telegram.

За його словами, є проблемні питання щодо яких визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.

– Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів. Дякую всім, хто працює над зміцненням нашої оборони — військовим, інженерам, представникам місцевої влади, – повідомив Сирський.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що РФ щомісяця мобілізує 40–45 тис. і Україна має знищувати стільки ж.

