РФ планує рекрутувати у 2026 році ще 409 тис. військових — Сирський
Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що план РФ означає одне — країна-агресор не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.
Також він повідомив, що із покращенням погодних умов спостерігається зростання активності противника на фронті.
– Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони. Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій, – повідомив Сирський у Telegram.
За його словами, є проблемні питання щодо яких визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.
– Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів. Дякую всім, хто працює над зміцненням нашої оборони — військовим, інженерам, представникам місцевої влади, – повідомив Сирський.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що РФ щомісяця мобілізує 40–45 тис. і Україна має знищувати стільки ж.