У компанії Нафтогаз України ознайомили заступника посла Євросоюзу в Україні з планом відновлення нафтопроводу Дружба.

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

У Нафтогазі наголосили, що цінують пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної допомоги з відбудови перекачувальної станції Броди відповідно до кращих європейських інженерних та безпекових норм та протидії повторним ударам.

За словами Корецького, пройшла зустріч із заступником посла Євросоюзу Гедимінасом Навіцкасом та технічною робочою групою.

— Спільно з керівництвом Укртранснафти детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу Дружба, — наголосив Сергій Корецький.

Під час зустрічі представнику ЄС Гедимінасу Навіцкасу представили системний план відбудови нафтопроводу Дружба. Окреслено наступні спільні дії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прийняла пропозицію Євросоюзу, яка стосується надання технічної підтримки та фінансування для завершення ремонту трубопроводу Дружба.

Президент нагадав, що перебої із постачанням нафти виникли внаслідок нещодавної масованої атаки Росії на нафтопровід та суміжну інфраструктуру. Зеленський наголосив, що Бродівська насосна станція зможе відновити прокачування нафти вже через шість тижнів за умови відсутності повторних атак.

Пов'язані теми:

