Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европейский Союз должен предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.

Барт де Вевер о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро

Лидеры ЕС прибывают на саммит в Брюсселе, на котором попытаются разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро, предоставлению которого препятствует Венгрия.

Со своей стороны премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже заявил, что лидеры ЕС должны это сделать и продолжить финансово поддерживать Украину.

Сейчас смотрят

— Мы должны это сделать. Это было политически решено, поэтому нужно выполнить решение. Мы должны продолжать финансово поддерживать Украину и оказывать большее давление на Россию, — подчеркнул он.

В то же время корреспондентка Радио Свобода, работающая на полях саммита, сообщает, что дипломаты, с которыми она разговаривала, не уверены в результате, поскольку нефтепровод Дружба еще не осмотрели. В то же время появляется информация, что Словакия уже не блокирует кредит.

К саммиту в Брюсселе президент Владимир Зеленский присоединится онлайн.

Напомним, что 17 марта во время брифинга в Европейской комиссии заявили, что ожидают прогресса в вопросе разблокирования кредита для Украины на €90 млрд в ближайшее время.

В Еврокомиссии не исключают, что решение может быть принято до саммита лидеров государств-членов ЕС, который запланирован на 19–20 марта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.