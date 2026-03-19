ЕС должен разблокировать €90 млрд для Украины, это было политически решено – премьер Бельгии
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европейский Союз должен предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.
Лидеры ЕС прибывают на саммит в Брюсселе, на котором попытаются разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро, предоставлению которого препятствует Венгрия.
Со своей стороны премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже заявил, что лидеры ЕС должны это сделать и продолжить финансово поддерживать Украину.
— Мы должны это сделать. Это было политически решено, поэтому нужно выполнить решение. Мы должны продолжать финансово поддерживать Украину и оказывать большее давление на Россию, — подчеркнул он.
В то же время корреспондентка Радио Свобода, работающая на полях саммита, сообщает, что дипломаты, с которыми она разговаривала, не уверены в результате, поскольку нефтепровод Дружба еще не осмотрели. В то же время появляется информация, что Словакия уже не блокирует кредит.
К саммиту в Брюсселе президент Владимир Зеленский присоединится онлайн.
Напомним, что 17 марта во время брифинга в Европейской комиссии заявили, что ожидают прогресса в вопросе разблокирования кредита для Украины на €90 млрд в ближайшее время.
В Еврокомиссии не исключают, что решение может быть принято до саммита лидеров государств-членов ЕС, который запланирован на 19–20 марта.