ЄС має розблокувати €90 млрд для України, це було політично вирішено — прем’єр Бельгії
- На саміті у Брюсселі, куди прибувають лідери ЄС, спробують розблокувати кредит для України на 90 млрд євро, який блокує Угорщина.
- Зі свого боку прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Євросоюз має це зробити, оскільки є політичне рішення.
- Також він наголосив на важливості подальшої підтримки України та водночас на посиленні тиску на РФ.
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Європейський Союз повинен надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро.
Лідери ЄС прибувають на саміт у Брюсселі, на якому спробують розблокувати кредит для України на 90 млрд євро, наданню якого перешкоджає Угорщина.
Зі свого боку прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вже заявив, що лідери ЄС мають це зробити та продовжити фінансово підтримувати Україну.
– Ми повинні це зробити. Це було політично вирішено, тому потрібно рішення виконати. Ми повинні продовжувати фінансово підтримувати Україну та чинити більший тиск на Росію, – наголосив він.
Водночас кореспондентка Радіо Свобода, яка працює на полях саміту, каже, що дипломати, з якими говорили, не впевнені в результаті, бо нафтопровід Дружба ще не оглянули. Водночас з’являється інформація, що Словаччина вже не блокує кредит.
На саміт у Брюсселі президент Володимир Зеленський приєднається онлайн.
Нагадаємо, що 17 березня під час брифінгу в Європейській комісії заявили, що очікують прогресу у питанні розблокування кредиту для України на €90 млрд найближчим часом.
У Єврокомісії не виключають, що рішення можуть ухвалити до саміту лідерів держав-членів ЄС, який запланований на 19–20 березня.