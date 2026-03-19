Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Європейський Союз повинен надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро.

Барт де Вевер про надання Україні позики у 90 млрд євро

Лідери ЄС прибувають на саміт у Брюсселі, на якому спробують розблокувати кредит для України на 90 млрд євро, наданню якого перешкоджає Угорщина.

Зі свого боку прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вже заявив, що лідери ЄС мають це зробити та продовжити фінансово підтримувати Україну.

– Ми повинні це зробити. Це було політично вирішено, тому потрібно рішення виконати. Ми повинні продовжувати фінансово підтримувати Україну та чинити більший тиск на Росію, – наголосив він.

Водночас кореспондентка Радіо Свобода, яка працює на полях саміту, каже, що дипломати, з якими говорили, не впевнені в результаті, бо нафтопровід Дружба ще не оглянули. Водночас з’являється інформація, що Словаччина вже не блокує кредит.

На саміт у Брюсселі президент Володимир Зеленський приєднається онлайн.

Нагадаємо, що 17 березня під час брифінгу в Європейській комісії заявили, що очікують прогресу у питанні розблокування кредиту для України на €90 млрд найближчим часом.

У Єврокомісії не виключають, що рішення можуть ухвалити до саміту лідерів держав-членів ЄС, який запланований на 19–20 березня.

