Российские войска усилили давление на ряде участков фронта на фоне изменения погодных условий. В последние дни количество боевых столкновений превышает 200 в сутки.

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

Россияне усилили давление на фронте – Сирский

Главнокомандующий отметил, что со сменой погодных условий российский агрессор активизировал действия сразу на нескольких направлениях.

Сейчас смотрят

По словам Сирского, уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200 в сутки. При этом потери противника растут.

— Только за вторник-четверг нейтрализовано около 4 840 оккупантов убитыми и ранеными, – отметил он.

Сирский рассказал, что во время рабочей поездки в районы Южной оперативной зоны провел встречу с командованием группировки и с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений.

Во время совещания стороны согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника и уточнили задачи для каждого подразделения в пределах зоны ответственности.

На месте были даны необходимые распоряжения по усилению обеспечения подразделений боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами.

Сирский подчеркнул, что активность преобладающих сил противника требует от украинских военных новых асимметричных решений.

— Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции, – подчеркнул Сирский.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.