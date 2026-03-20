Потери РФ и 200 боев в сутки: Сирский рассказал об обострении на фронте
Российские войска усилили давление на ряде участков фронта на фоне изменения погодных условий. В последние дни количество боевых столкновений превышает 200 в сутки.
Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.
Главнокомандующий отметил, что со сменой погодных условий российский агрессор активизировал действия сразу на нескольких направлениях.
По словам Сирского, уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200 в сутки. При этом потери противника растут.
— Только за вторник-четверг нейтрализовано около 4 840 оккупантов убитыми и ранеными, – отметил он.
Сирский рассказал, что во время рабочей поездки в районы Южной оперативной зоны провел встречу с командованием группировки и с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений.
Во время совещания стороны согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника и уточнили задачи для каждого подразделения в пределах зоны ответственности.
На месте были даны необходимые распоряжения по усилению обеспечения подразделений боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами.
Сирский подчеркнул, что активность преобладающих сил противника требует от украинских военных новых асимметричных решений.
— Украинские войска действуют активно, перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции, – подчеркнул Сирский.